إعادة فتح محطات قطارات الأنفاق في تورونتو بعد التخلص من حزمة مثيرة للشبهات

تورونتو (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الإثنين، إعادة فتح خطوط قطارات الأنفاق بالكامل، بعد تأخيرات كبرى في الخطين الأول والثاني خلال الصباح بعد العثور على عبوة مثيرة للشبهات في إحدى المحطات.

وأكدت شرطة تورونتو، أنه بعد إجراء التحقيقات بشأن العبوة التي عثر عليها في الصباح، تم التأكد أنه لا يوجد أي خطر على السلامة العامة.

وتم تعليق خدمة مترو الأنفاق بالكامل بين محطتي سانت جورج ووودبين لمدة نصف ساعة تقريبًا بسبب عبوة مشبوهة في محطة برودفيو في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي. واستؤنفت خدمة القطارات على الخط 2 في حوالي الساعة 7 صباحًا. وأعيد فتح محطة بروفيو بالكامل إلى المترو والشوارع والحافلات في حوالي الساعة 11 صباحًا بعد أن قررت شرطة تورنتو عدم وجود تهديد.

وقال جين سيدهو - في تصريحات صحفية - إنه تم استدعاء الشرطة إلى المحطة في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بعد الإبلاغ عن حزمة مشبوهة. وأضاف "كانت حزمة موجودة في محطة المترو. تم تطهير المحطة بالكامل ومنع الأشخاص والمركبات من الدخول".

وقالت الشرطة في النهاية إنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة.