عملية تركية إيرانية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت السلطات التركية انطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" على الشريط الحدودي بين البلدين صباح اليوم الاثنين.

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو كشف في السادس من مارس الجاري عن أن بلاده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد مسلحي المنظمة، مشددا على أن المنظمة "تعيش أسوأ أيامها".

وأشار إلى أن "هناك أقل من 700 من إرهابيي المنظمة تبقوا داخل تركيا في الوقت الحالي".