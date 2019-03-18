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    عملية تركية إيرانية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي

    03:10 م الإثنين 18 مارس 2019
    عملية تركية إيرانية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي

    حزب العمال الكردستاني

    اسطنبول - (د ب أ):

    أعلنت السلطات التركية انطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" على الشريط الحدودي بين البلدين صباح اليوم الاثنين.

    ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

    وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو كشف في السادس من مارس الجاري عن أن بلاده ستقوم بعمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد مسلحي المنظمة، مشددا على أن المنظمة "تعيش أسوأ أيامها".

    وأشار إلى أن "هناك أقل من 700 من إرهابيي المنظمة تبقوا داخل تركيا في الوقت الحالي".

    حزب العمال الكردستاني اسطنبول إيران تركيا

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