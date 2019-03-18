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    مقتل قائد في جماعة (داعش-خراسان) و4 من رفاقه في غارة جوية شرقي أفغانستان

    01:01 م الإثنين 18 مارس 2019
    مقتل قائد في جماعة (داعش-خراسان) و4 من رفاقه في غارة جوية شرقي أفغانستان

    غارة جوية - أرشيفية

    كابول - (د ب أ):

    ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن خمسة مسلحين على الاقل ينتمون إلى جماعة (داعش-خراسان)، قتلوا في غارة جوية بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية عن فيلق 201 سلاب التابغ للجيش الأفغاني قوله في بيان له إن الغارة الجوية جرت في منطقة قريبة خوجياني بإقليم نانجارهار.

    وأوضح البيان أن قائدا في الجماعة المسلحة، يدعى خطيب الرحمن، وأربعة من رفاقه، كانوا بين القتلى.

    ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، على الغارة الجوية حتى الآن.

    ويعد نانجارهار من بين الاقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، لكن العناصر المسلحة المناهضة للحكومة تنشط في بعض مناطقه النائية، وعادة ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.

    غارة جوية أفغانستان كابول داعش
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