مقتل جنديين عراقيين في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني

بغداد - (د ب أ):

قتل جنديان عراقيان وأصيب 5 من عناصر حزب العمال الكردستاني في اشتباكات اليوم الأحد في شمال العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن قوة من حزب العمال الكردستاني اعتدت على نقطة أمنية ودهست أحد الجنود في قضاء سنجار.

وقالت الخلية في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "قوة من حزب العمال الكردستاني اعتدت على سيطرة (نقطة) امنية تابعة للفوج الأول لواء 72 التابع لقيادة عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود قوات الحزب بالحصول على الموافقات الامنية بغية السماح لها باجتياز السيطرة".

وأضافت أن "تلك القوات قامت بدهس الجندي و الاعتداء على السيطرة"، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل جنديين من قوات الفوج الاول و إصابة خمسة من قوات حزب العمال الكردستاني".