السعودية تعتزم إنشاء مركز حرب جوية في المنطقة الشرقية

الرياض - (د ب أ):

كشف قائد القوات الجوية السعودية الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز عزم المملكة إنشاء مركز حرب جوية في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا الأمريكية.

ونقلت قناة "العربية" اليوم الأحد عنه القول إن إقامة القاعدة تأتي "ضمن برنامج تطوير القوات الجوية".

وأضاف أنه سيتم "دعم المركز بالكوادر البشرية المؤهلة وبالأنظمة التي ستتيح للأطقم الجوية والفنية التدريب في واقع مماثل للحرب الحديثة".

وقال الخبير العسكري، مصطفى العاني، لـ"العربية"، إن إنشاء مركز الحرب الجوية يعتبر عملية متطورة جداً لا تحدث إلا بالدول المتقدمة، وأن التحديات والتهديدات التي تواجهها المملكة تتطلب وجود هذا النوع من المنظومات العسكرية المتطورة.