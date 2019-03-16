اتحاد كرة القدم النيوزيلندي: لم نتلق تأكيدًا بوفاة اللاعب "عطا عليان" في هجوم المسجدين

ويلينجتون - (أ ش أ)

رفض اتحاد كرة القدم النيوزيلندي التعليق على وفاة حارس مرمى كرة الصالات "عطا عليان" أحد ضحايا الهجوم المسلح على المسجدين في نيوزيلندا كونه لم يتلق تأكيدا رسميا من الشرطة حول وفاته.

ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعدد المصادر التي أكدت وفاة الشاب عليان من مواليد الكويت، والبالغ من العمر 33 عاما، وهو حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة القدم داخل الصالات، متأثرا برصاص المسلح، وهو يصلي في مسجد في المدينة أمس الجمعة.

يشار إلى استشهاد على الأقل 49 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين خلال صلاة الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.

ومثل الأسترالي برينتون تارانت منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، اليوم السبت أمام محكمة بالمدينة حيث وجهت إليه تهمة القتل.

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