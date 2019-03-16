مقتل مسلحين اثنين من جماعة "داعش-خرسان" في غارة جوية شرق أفغانستان

ننكارهار- (د ب أ):

قُتل مسلحان اثنان على الأقل من جماعة "داعش-خراسان" في غارة جوية نفذها الجيش الأفغاني شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت عن فيلق سلاب، رقم 201، التابع للجيش في الشرق قوله في بيان إنه تم تنفيذ الغارة الجوية بعد ظهر أمس الجمعة قرب منطقة خوجياني.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها "داعش-خرسان" على الغارة الجوية حتى الآن.

وإقليم ننكارهار من الأقاليم الهادئة نسبيا في الشرق لكن تنشط العناصر المسلحة المناهضة للحكومة من بينها حركة طالبان وجماعة "داعش-خرسان" في بعض من مناطقه النائية.