بعد نجاته من مذبحة نيوزيلندا.. فريق بنجلاديش للكريكيت يعود إلى بلاده غدًا

دكا (د ب أ)

قال مسؤول بنجلاديشي اليوم الجمعة، إن فريق الكريكيت البنجلاديشي الذي نجا بصعوبة من حادث الهجوم الإرهابي الدموي على مسجد في منطقة كرايستشيرش بنيوزيلندا الذي أسفر عن سقوط 50 شهيدًا على الأقل وإصابة العشرات، سيعود إلى بلاده غدا السبت.

وقال رابيد إمام، المتحدث باسم مجلس الكريكيت البنجلاديشي ، إنه من المتوقع أن يصل الفريق المكون من 19 عضوًا إلى العاصمة دكا مساء السبت.

وكان أعضاء الفريق الوطني للكريكيت بصدد أداء صلاة الجمعة في مسجد النور بوسط مدينة كرايستشيرش قبل مباراتهم التجريبية الثالثة ضد مضيفهم النيوزيلندي، وبينما كان اللاعبون على وشك الدخول إلى المسجد، حذرتهم امرأة من وقوع إطلاق نار بالداخل.

ونتيجة لذلك، انبطح الرياضيون على أرضية الحافلة التي كانت تقلهم.

وقال لاعب الكريكيت البنجلاديشي تميم إقبال إن الفريق الوطني بأكمله كان في محيط المسجد.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال: "لقد تم إنقاذ الفريق بأكمله من المهاجمين".

وكتب زميله مشفق الرحيم على تويتر "أنقذنا الله اليوم أثناء إطلاق النار في المسجد بكرايستشيرش... نحن محظوظون للغاية ... لا نريد أن نرى هذه الأشياء تحدث مرة أخرى ... صلوا من أجلنا".

ويقع المسجد الذي أراد الفريق الصلاة به بالقرب من ملعب هاجلي أوفال للكريكيت ، حيث كان من المفترض إجراء المباراة التجريبية للفريق قبل إلغائها.

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