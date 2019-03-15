بوتين يطالب بانزال اشد العقاب بالمهاجمين على مسجدين في نيوزيلندا

موسكو- (د ب ا):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،اليوم الجمعة، عن تعازيه لرئيسة وزراء نيوزيلندا بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايستشيرش .

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن الرئيس بوتين بعث ببرقية تعزية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أعرب فيها عن حزنه العميق ومواساته لنيوزيلندا، مؤكدا أن "الهجوم على مواطنين مسالمين تجمعوا لأداء الصلاة، يظهر مدى وحشية المعتدين"... آملا في إنزال أشد العقاب بمنفذي الجريمة،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وعبّر بوتين عن تضامن روسيا مع ذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واعلنت الشرطة النيوزيلندية في وقت سابق اليوم الجمعة، عن سقوط 49 قتيلا واكثر من عشرين جريحا في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

كما أغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة وشددت التدابير الأمنية على المدارس.