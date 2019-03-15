حول العالم في 24 ساعة: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.. وحماس تنفي مسؤوليتها
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب وسماع دوي انفجارات، ونفي حركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب، وتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة 3 أشهر.
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