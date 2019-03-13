حول العالم في 24 ساعة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" بشأن بريكست
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، رفض الاتحاد الأوروبي لاتفاق "ماي" المعدل للخروج، ودعوة جيريمي كوربين لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، وإغلاق أوروبي لأجوائها أمام طائرة بوينج "ماكس 737".
الخبر التالى:الدنمارك وإسبانيا "تأسفان" لرفض البرلمان البريطاني خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي
الأخبار المتعلقة
-
أهم التصريحات في 24 ساعة: لا أريد أن يقود طائرتي آينشتاين
-
المجلس الأوروبي يعبر عن أسفه لقرار البرلمان البريطاني رفض خطة "ماي"
-
جيرمي كوربين يدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد
-
تيريزا ماي: الصفقة التي تم التوصل إليها من خلال المفاوضات هي الأفضل
-
البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي
-
بعد كارثة إثيوبيا.. أوروبا تغلق أجواءها أمام طائرة بوينج "ماكس 737"
-
245
-
73
-
65
-
57
-
56
-
51
-
48
-
34
-
33
-
32