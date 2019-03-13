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حول العالم في 24 ساعة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" بشأن بريكست

01:30 ص الأربعاء 13 مارس 2019
حول العالم في 24 ساعة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" بشأن بريكست

المسجد الأقصى

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، رفض الاتحاد الأوروبي لاتفاق "ماي" المعدل للخروج، ودعوة جيريمي كوربين لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، وإغلاق أوروبي لأجوائها أمام طائرة بوينج "ماكس 737".

المسجد الأقصى حركة حماس إثيوبيا طائرة بوينج جيرمي كوربين تيريزا ماي

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الدنمارك وإسبانيا "تأسفان" لرفض البرلمان البريطاني خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي
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