حول العالم في 24 ساعة: البرلمان البريطاني يرفض اتفاق "ماي" بشأن بريكست

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، رفض الاتحاد الأوروبي لاتفاق "ماي" المعدل للخروج، ودعوة جيريمي كوربين لإجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد، وإغلاق أوروبي لأجوائها أمام طائرة بوينج "ماكس 737".