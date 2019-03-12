السعودية تؤكد: زيارة الجبير للهند وباكستان تأتي لـ "تهدئة المنطقة"

الرياض (دب أ)

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير إلى باكستان والهند، تأتي لـ "التهدئة" وتجنب عدم استقرار المنطقة.

وقام الجبير، بزيارة قصيرة، إلى الهند، تطرقت لقضايا المنطقة والتعاون الثنائي.

كان الجبير قد زار نهاية فبراير الماضي باكستان، بعد جولة آسيوية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شملت الباكستان والهند.

وتصاعدت حدة التوترات بين الجارتين النوويتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما أعلنت جماعة "جيش محمد" الإسلامية، التي يشتبه في أنها تنطلق من باكستان، مسؤوليتها عن هجوم وقع في فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا في الجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير. ولاحقا، أعلنت الهند قصف أهداف داخل باكستان، وقالت إنها استهدفت مركز تدريب للإرهابيين المسؤولين عن الهجوم.

ويشهد القسم الخاضع لسيطرة الهند حركة انفصالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وأدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 44500 شخص من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين.

وتتهم الهند باكستان بدعم وتشجيع المسلحين وقادة الانفصاليين في كشمير، وهي اتهامات تنفيها باكستان التي تعتبر الانفصاليين مناضلين من أجل الحرية.