أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

مصرع 26 شخصا جراء الفيضانات في أوغندا

11:51 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
مصرع 26 شخصا جراء الفيضانات في أوغندا

الفيضانات في أوغندا

كمبالا - أ ش أ

أعلن الصليب الأحمر الأوغندي، مصرع 26 شخصًا، على الأقل جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إيرين ناكاسيتا المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي قولها " إنه تم التأكد من مصرع 17 شخصا جراء الفيضانات في مقاطعة بونديبوجي، في حين لقي تسعة آخرون مصرعهم في منطقتي سيرونكو وبودودا في الشرق".

وحثت الحكومة الأوغندية المواطنين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكانية وقوع مزيد من الفيضانات.

هذا المحتوى من

الفيضانات في أوغندا الصليب الأحمر الأوغندي فيضان أمطار غزيرة

الخبر التالى:

وزيرة الطاقة اللبنانية: لبنان لن يشهد أزمة بنزين بعد اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان