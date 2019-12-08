أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا بقطاع غزة

07:34 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا بقطاع غزة

2017_4_27_12_58_14_824

(أ. ش .أ):

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ،الأحد، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات. كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول فلسطينيين اثنين مصابين بجروح طفيفة نتيجة الغارات الاسرائيلية.

وأطلقت المقاومة مضادات أرضية صوب طائرات الاحتلال.

وجاء القصف بعد ساعات قليلة على اعلان اسرائيل سقوط صاروخين على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال - في بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية - أن القصف جاء ردا على إطلاق الصواريخ من غزة.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي قصف جوي قطاع غزة

الخبر التالى:

مصرع 43 شخصا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بكاء وتحدي ومكالمة مع الرئيس فجرًا".. أبرز تصريحات كامل الوزير في حواره مع موسى