حقوق الإنسان العراقية تصف استهداف المتظاهرين في الخلاني بـ"جرائم إرهابية"

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان، السبت، استهداف المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك يوم أمس، بأنه يرقى إلى مستوى "الجرائم الإرهابية".

وذكرت المفوضية في بيان مساء السبت، نشرته "السومرية نيوز" العراقية: "أنها تابعت بقلق بالغ وبأسف شديد الأحداث التي جرت مساء يوم أمس، في جسر السنك وساحة الخلاني والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تدين فيه المفوضية بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والذي اودى بحياة (٩) متظاهرين واصابة ( 85) من المدنيين و (١٥) من القوات الامنية، فانها تطالب قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بالقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي بالرقم (13) لسنة (2005) والكشف عن هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وجددت المفوضية، مطالبتها للقوات الامنية بـ "تفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لابعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر"، مؤكدة أن "حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب".

ودعت مفوضية حقوق الإنسان، المتظاهرين السلميين إلى "التعاون مع القوات الأمنية الرسمية في اداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات".