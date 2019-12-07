الرئيس العراقي يصف الهجوم على المتظاهرين بأنه "اعتداء إجرامي"

بغداد - (د ب أ):

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الهجوم الذي تعرض له المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد من قبل مسلحين بأنه "اعتداء إجرامي".

وقال صالح في بيان صحفي: "نتابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما حصل يوم أمس الجمعة من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة و خارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي".

وأضاف صالح: "نؤكد مرة أخرى الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين، ومنع وتجريم أيّ ردّ فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".

وأوضح الرئيس العراقي أن مسؤولية"أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه".

ودعا صالح "الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين على القانون".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن الحصيلة الأولية لضحايا قيام مسلحين باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، تشير إلى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة 110آخرين.