إيران وأمريكا تتبادلان الإفراج عن محتجزين

طهران- (د ب ا):

تبادلت إيران والولايات المتحدة الإفراج عن محتجزين اثنين لدي كل منهما الأخرى.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة اليوم السبت عن الإفراج عن الدكتور مسعود سليماني ، الذي كان محتجزا في الولايات المتحدة منذ حوالي عام.

كما اشار في التغريدة إلى الإفراج عن المواطن الأمريكي تشي يه وانج الذي كان محتجزا لدى طهران،وفقًا لوكالة فارس للأنباء.

وتابع ظريف "أنا مسرور للغاية لأن الأستاذ مسعود سليماني والسيد وانج سينضمان قريباً إلى أسرتيهما. انا اقدر كل المعنيين وخاصة الحكومة السويسرية ".

تجدر الإشارة إلى سويسرا ترعى المصالح الأمريكية في إيران.