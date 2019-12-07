عُمان: السلطان قابوس إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية
قال بيان لديوان البلاط السلطاني في عمان، إن السلطان قابوس بن سعيد (79 عامًا) سيسافر إلى بلجيكا اليوم السبت لإجراء فحوصات طبية لم يحددها البيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.
وجاء في بيان لديوان البلاط السلطاني أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة من الوقت" لكنه لم يقدم تفاصيل عن حالة السلطان، وفق وكالة الأنباء العمانية.
" بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا #السلطان_قابوس_بن_سعيد_المعظم وذلك هذا اليوم 10 من ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 7 من ديسمبر 2019 م متوجهًا إلى مملكة #بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله . pic.twitter.com/yljV4gDlar— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 7, 2019
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