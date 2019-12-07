عُمان: السلطان قابوس إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

قال بيان لديوان البلاط السلطاني في عمان، إن السلطان قابوس بن سعيد (79 عامًا) سيسافر إلى بلجيكا اليوم السبت لإجراء فحوصات طبية لم يحددها البيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

وجاء في بيان لديوان البلاط السلطاني أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة من الوقت" لكنه لم يقدم تفاصيل عن حالة السلطان، وفق وكالة الأنباء العمانية.