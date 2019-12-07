واشنطن تنضم مجددا لمفاوضات مع طالبان في الدوحة

كابول- (د ب أ):

انضمت الولايات المتحدة مجددا لمحادثات مع حركة طالبان اليوم السبت في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد شهرين من إلغائها من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طبقا لما ذكرته مصادر أمريكية لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقال مصدر أمريكي "انضمت الولايات المتحدة مجددا إلى المحادثات اليوم في الدوحة. ومحور المناقشات سيكون تقليص العنف الذي يؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية ووقف لإطلاق النار".

يأتي ذلك بعد أن قام المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد بزيارة استمرت يومين إلى كابول، حيث عقد محادثات مع مسؤولين كبار بالحكومة الأفغانية وسياسيين بارزين، من بينهم الرئيس السابق، حامد كرزاي.

وفي الرابع من ديسمبر ، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن خليل زاد "سينضم مرة أخرى إلى المحادثات مع طالبان في الدوحة لبحث خطوات يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية وتسوية سلمية للصراع الدائر في البلاد.