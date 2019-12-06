الجبير: لم يعد من الممكن تحمل عدوان إيران في المنطقة

الرياض- (د ب أ):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها مؤكدا ان "إيران المعطل الأكبر لحل الأزمة في اليمن".

وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما اليوم الجمعة: "ندعم حملة "الضغط الأقسى".

وشدد الجبير على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

ونبّه الجبير إلى أن "إيران لا تحترم سيادة الدول، ومن ثم لا بد من الصرامة في التعامل معها".

وعن الوضع في اليمن، قال الجبير إن الحل الوحيد في اليمن سياسي، و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشدداً على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

وأكد الوزير الجبير أن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة، تتبعها تسوية في اليمن"، وأن "تدخلات إيران مدمر في البلد الشقيق".

وعن العلاقات السعودية الأمريكية، قال الجبير: "العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم ( ديمقراطي ام جمهوري، مضيفا : "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: "نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".