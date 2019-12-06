البرلمان الكندي يتعهد بالعمل من أجل المناخ والسيطرة على السلاح

مونتريال - (د ب أ):

افتتح البرلمان الكندي الدورة الأولى لحكومته الجديدة الخميس، بعد أن فاز رئيس الوزراء جاستن ترودو بفترة ولاية ثانية في انتخابات أكتوبر، لكنه خسر مقاعد.

وفي احتفال تعود مراسمه إلى قرون من التقاليد البرلمانية البريطانية، ألقت الحاكم العام لكندا جولي باييت خطاب العرش، الذي افتتح رسمياً دورة جديدة للبرلمان ويحدد أولويات الحكومة.

وفي حين أن الحاكم العام في كندا، الذي يمثل الملكة إليزابيث الثانية، يلقي الكلمة، فإن نص خطاب العرش تم كتابته بمكتب رئيس الوزراء.

وقالت باييت: "خلال هذا الخريف، ذهب الكنديون إلى صناديق الاقتراع. وأعادوا برلمان أقلية إلى أوتاوا، ولذا افتتحنا هذه الدورة الـ 43 للبرلمان بدعوة للوحدة في السعي لتحقيق أهداف وتطلعات مشتركة".

وأشار الحزب الليبرالي الذي يرأسه ترودو إلى أن التحرك المتعلق بتغير المناخ، كان القضية الرئيسية في الانتخابات، وسيظل على رأس أولويات حكومتهم.

وقالت باييت: "لقد صوتت غالبية واضحة من الكنديين للعمل الطموح الأن من أجل المناخ". مضيفة "وهذا ما ستقدمه الحكومة".

وأضافت باييت أن الحكومة ملتزمة بالوصول بانبعاثات الغازات إلى مستوى الصفر المطلق بحلول عام 2050.

وقالت إن حكومة ترودو ستطلق أيضا حملة ضد حمل السلاح، وستحظر حمل بنادق هجومية عسكرية الطراز وستتخذ خطوات لإدخال برنامج لإعادة شراء السلاح من المواطنين.