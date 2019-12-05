"حياتك أمانة".. حملة أزهرية جديدة لمواجهة الانتحار

كتب - محمود مصطفى:

يطلق مجمع البحوث الإسلامية، غدًا الجمعة، حملة توعوية موسعة تنتشر في محافظات ومدن وقرى الجمهورية وتستمر على مدار أسبوع، بعنوان "حياتك أمانة حافظ عليها" بهدف حماية الناس من الاستسلام لعوامل اليأس وفقدان الأمل، وتحذيرهم من خطورة التفريط في أنفسهم أو تعريضها لأنواع المخاطر المختلفة ومنها الانتحار.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان اليوم الخميس- إن برنامج عمل الحملة يستهدف تحذير الشباب من الاستسلام لكل ما من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر أو يصل بهم إلى التفكير الخاطئ الذي يستدرجهم لإهلاك أنفسهم وتدمير مستقبلهم.

وأضاف أن الحملة تركز على طرح الحلول لمواجهة المشكلات المجتمعية التي تؤدي إلى مثل هذه الأمور، وعقد مناقشات حيوية مع المواطنين من خلال استعراض نظرة الإسلام لهذه الظاهرة الخطيرة والرؤية الشرعية فيها، فضلا عن التوعية اليومية على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات والمصالح الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير وحمايتهم من الاستسلام لعوامل اليأس وفقدان الأمل.

كما أكد ضرورة التصدي لظاهرة التعدي على النفس لأنها غير مشروعة، ومرفوضة وغريبة على مجتمعاتنا الإسلامية المصونة بتعاليم الشرع الحنيف.

وأشار عياد إلى أن البرنامج يستهدف التوعية الشاملة لجميع أفراد المجتمع بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة، ويعمل على الحفاظ على المجتمع المصري، والتركيز على أهمية وعي الشباب بالتحديات المختلفة والقدرة على تخطيها، وبث الأمل في نفوسهم من خلال التطلع للمستقبل ومواجهة كل ما من شأنه أن يدعوهم للإحباط وفقدان الأمل.