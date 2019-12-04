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صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي للمنطقة لمواجهة إيران

11:55 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
صحيفة أمريكية: إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي للمنطقة لمواجهة إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - (مصراوي)

قالت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، إن هناك مخاوف متزايدة من أن أي هجوم على المصالح الأميركية قد يحصر خيارات الولايات المتحدة في المنطقة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم بإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون للصحيفة، أن خطة إرسال قوات أميركية إلى المنطقة تهدف إلى ردع إيران.

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