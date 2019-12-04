مصدر عراقي: مقتل مدني وإصابة 2 آخرين جراء انفجار غربي كركوك
08:59 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
كركوك (العراق) - (د ب أ):
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن مدنيا قتل وأصيب آخران جراء انفجار عبوة ناسفة غربي محافظة كركوك /250 كلم شمال بغداد/.
وأوضح المصدر، المنتسب لقيادة شرطة كركوك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الجسر الرابط بين ناحية الزاب وقضاء الدبس غربي مدينة كركوك، انفجرت، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين".
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