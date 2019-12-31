الرئيس الصيني يدافع عن نموذج حكم بلاده لهونج كونج

بكين - (د ب أ):

استغل الرئيس الصيني شي جينبينج خطابا ألقاه بمناسبة رأس السنة الميلادية اليوم الثلاثاء، للدفاع عن نظام الصين في إدارة هونج كونج، في اعتراف غير معتاد بالاضطرابات السياسية في المركز المالي الأسيوي.

وأعرب الرئيس الصيني عن قلقه إزاء هونج كونج التي تعصف بها احتجاجات مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، بعضها شابته أعمال عنف من جانب نشطاء يطالبون بمزيد من الاستقلال عن بكين.

واعتبر شي أن نجاح ماكاو المجاورة، التي زارها في وقت سابق من الشهر الجاري، يظهر أن إطار "دولة واحدة، ونظامان" المستخدم لحكم المستعمرتين الأوروبيتين السابقتين، "قابل للتطبيق والإنجاز والتداول بشكل تام".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن شي قوله "بدون بيئة منسجمة ومستقرة، كيف يمكن للشعب أن يعيش في سلام ويستمتع بعمله؟.. أتمنى بإخلاص الخير لهونج كونج.. رخاء واستقرار هونج كونج هما أمنية مواطني هونج كونج وأمل الوطن الأم".

وجاءت تصريحات شي في وقت يواجه فيه إطار "دولة واحدة ونظامان" مزيد من التشكيك في هونج كونج وتايوان، حيث تعرض هذا النموذج للاعتراض حتى من جانب المعارضة الموالية للصين.

وكان شي قد بدأ عام 2019 بخطاب أكد فيه مجددا رغبته في استخدام هذا الإطار لإعادة الجزيرة ذاتية الحكم والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة تحت سيطرة بكين.

وهذه التصريحات هي آخر تلميح من شي إلى الاضطرابات في هونج كونج في الأشهر الأخيرة، وهو دليل على الاهتمام الكبير من بكين بهذه الاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة. ولم يقل شي وغيره من كبار المسؤولين الكثير عن المدينة في الأشهر الأولى بعد إندلاع الاحتجاجات التاريخية لأول مرة في يونيو الماضي.