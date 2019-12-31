إيران تنفي وقوفها وراء الاحتجاجات بمحيط سفارة أمريكا بالعراق

وكالات:

أكد وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لا تقف خلف الاحتجاجات العنيفة في محيط السفارة الأمريكية بالعراق اليوم الثلاثاء، ردًا على الاتهام الأمريكي القائل بإن طهران "تنسق هجوما على البعثة الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، نقلته "رويترز"، اليوم الثلاثاء "أمريكا لديها الجرأة المثيرة للدهشة على اتهام إيران في احتجاجات الشعب العراقي على قتل (واشنطن) 25 عراقيا على الأقل".

تظاهر الآلاف بمحيط السفارة الأميركية بالعاصمة العراقية بغداد، منذ صباح اليوم، احتجاجا على قصف أميركي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

وأعلن الحشد الشعبي العراقي إصابة أكثر من 62 من المحتجين أمام السفارة الأميركية، جراء إطلاق أمن السفارة الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الرافضين للقصف الأميركي لمقار الحشد الشعبي.

فيما اتهم ترامب إيران بتديبر هجوم على السفارة الأميركية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية بالاضطلاع بمسؤوليتها لحماية مبنى السفارة.

وكتب ترامب، على تويتر، "إيران قتلت مقاولًا أميركيًا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائمًا. الآن إيران تدبر هجومًا على السفارة الأميركية في العراق. سوف يتحملون المسؤولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".