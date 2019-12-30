إيران تحتجز سفينة نفط في الخليج العربي دون تحديد جنسيتها

وكالات

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة في الخليج للاشتباه في تهريبها الوقود قرب جزيرة أبو موسى وتحفظ على طاقمها المؤلف من 16 فردًا من ماليزيا.

وأضافت الوكالة أن السفينة كانت تحمل نحو مليون وثلاثمئة واثني عشر لترا من الوقود. ولم يحدد تقرير الوكالة العلم الذي كانت ترفعه السفينة.

وسبق أن احتجزت إيران عددا من السفن قائلة إنها تُستخدم في تهريب الوقود في الخليج.

وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس الماضي، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران. واتهمت طهران، الناقلة أيضا بتهريب وقود لبعض الدول العربية.