الحشد الشعبي العراقي يتصدى لثاني هجوم "داعشي" خلال 24 ساعة

بغداد - (أ ش أ)

تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، لهجوم جديد شنه عناصر تنظيم "داعش" في قضاء الحضر جنوب الموصل.

وقال الحشد - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم جديد لتنظيم (داعش) الإرهابي على قاطع الحضر جنوب مدينة الموصل".

وأضاف أن "عملية التصدي ما تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.