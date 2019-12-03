رويترز: إصابة مسؤولين اثنين في انفجار بمحيط القصر الرئاسي بإندونيسيا

القاهرة- (مصراوي):

قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن قنبلة دخان فيما يبدو انفجرت، فجر اليوم الثلاثاء، عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة، وسط المدينة ما تسبب في إصابة مسؤولين عسكريين اثنين على الأقل، حسبما افادت رويترز.

وقال متحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس جوكو ويدودو، لم يكن بالقصر وقت الانفجار، ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفي، لكن إندونيسيا تعاني منذ سنوات من تزايد نبرة التشدد، بحسب رويترز.

وقال جاتوت إيدي برامونو، قائد شرطة جاكرتا في مؤتمر صحفي، أذاعه التلفزيون إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو وإن المصابين نُقلا إلى المستشفى.

وقال إيكو مارجيونو قائد الجيش بمنطقة جاكرتا إن المصابين كانا يجريان تدريبات في الساحة في ذلك الوقت.

وسئل برامونو، عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب: "لم نخلص إلى هذا، فما زلنا في طور التحقيق".

وفي الشهر الماضي أصيب 6 أشخاص بعدما فجر طالب جامعي عمره 24 عامًا، نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.

وتم الربط بين الهجوم وجماعة أنصار الدعوة التي تستلهم نهجها من فكر تنظيم داعش الإرهابي، والمسؤولة عن سلسلة هجمات فى أنحاء متفرقة من البلاد.​