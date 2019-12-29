العراق: تدمير 13 نفقًا ووكرًا لداعش في الموصل

العراق - (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على 13 نفقًا ووكرًا لتنظيم داعش الإرهابي، في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "قيادة فرقة المشاة الخامسة عشر نفذت حملة واسعة على جبال بادوش والعطشانة، خلال المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" الثامنة للبحث والتفتيش عن المطلوبين والخلايا النائمة وتطهير سلسلتي جبال بادوش والعطشانة، الواقعة ضمن الجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن العثور على 13 نفقًا ووكرًا لداعش الإرهابية ومدفع مدمر، وعبوة ناسفة محلية الصنع على سفح السلاسل الجبلية المذكورة"، مبينة أن قوات كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة عشر تمكنت من معالجة وتدمير الوكر والأنفاق والمواد التي عثر عليها خلال هذه العملية".