بايدن يوضح موقفه من محاكمة إجراءات عزل ترامب

واشنطن (د ب أ)

أوضح نائب الرئيس السابق جو بايدن موقفه بشأن اقتراح بعدم امتثاله لاستدعاء محتمل له للإدلاء بشهادته في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في منشور عبر موقع فيسبوك ثم كسلسلة من التغريدات عبر تويتر اليوم السبت: "لطالما امتثلت دوما للأوامر القانونية وفي خلال السنوات الثماني التي قضيتها في منصب نائب الرئيس، على النقيض من دونالد ترامب ومايك بنس، وتعاونت مع طلبات إشراف مشروعة من الكونجرس"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال بايدن الذي يطمح بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، أثناء فعالية بحملته الانتخابية في ولاية أيوا، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لاستدعاء جمهوري من شأنه أن يجبره على تقديم شهادته في محاكمة إجراءات عزل ترامب.