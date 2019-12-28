المكسيك تغلق ملجأ للمهاجرين بسبب تفشي فيروس شديد العدوى

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت السلطات المكسيكية إغلاقها بشكل مؤقت لملجأ يؤوي مهاجري أمريكا الوسطى أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك بسبب تفشي فيروس شديد العدوى "الجدري المائي".

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت عن مسؤولين في ولاية تشيواوا المكسيكية قولهم إن الملجأ الموجود في مدينة سيوداد جواريز الشمالية على الجانب الآخر من الحدود من مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية أغلق بعد أن تم تشخيص إصابة 72 شخصا من بينهم 69 طفلا بالفيروس.

ويمثل ذلك المرفق الذي يؤوي نحو 800 شخص جزءا من شبكة ملاجيء في المكسيك تستخدمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض تطبيق سياستها بإرسال المهاجرين الذين أغلبهم من أمريكا الوسطى جنوبي الحدود، في الوقت الذي يجري فيه بحث طلباتهم للجوء.