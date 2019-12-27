نتنياهو يعلن عن خطط لتحقيق سيادة إسرائيل على الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها تحقيق الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي إعلان نتنياهو عقب الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب ليكود اليميني، حيث نال حوالي 5ر72 بالمئة من الأصوات.

وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه اليوم أمام مؤيديه:"سنناضل من أجل تحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن وجميع المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتحدث نتنياهو عن "اتفاقية دفاع تاريخية" مع الولايات المتحدة، في حال فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس 2020.

وأضاف نتنياهو أن بلاده "ستوقف إيران نهائيا"، فضلا عن السعي إلى إبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، بينها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في الساعات الأولى من صباح اليوم أن جدعون ساعر وهو منافس نتنياهو الوحيد على زعامة ليكود، قد حصل على 27.5 بالمئة من الأصوات.

وجرت الانتخابات التمهيدية لحزب ليكود في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لعدة أشهر، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل عام.

ولم ينجح نتنياهو أو منافسه بيني جانتس، زعيم حزب أزرق أبيض (تيار الوسط)، في تشكيل حكومة ائتلافية.