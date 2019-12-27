هزة أرضية بقوة 4.9 تضرب شرقي تركيا

أنقرة - (د ب أ):

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ولاية ألازيج شرقي تركيا.

وذكر بيان عن هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 10:02 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأوضح أن مركز الهزة يقع في قضاء "سيفريجا"، على عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

وهذه الهزة هى الثانية الشهر الجاري بعد زلزال بقوة 4.6 درجات ضرب غربي تركيا.