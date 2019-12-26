نصر الله يسير بشوارع لبنان دون حراسة.. وإسرائيل تعلق: حدث استثنائي (فيديو)

وكالات:

نشر موقع "المنارة"، مقطع فيديو، لحسن نصر الله، رئيس حزب الله اللبناني، يسير بسيارته في شوارع لبنان، ضمن فيديو بعنوان "يا أطيب الناس"، يعرض اليوم على قناة "المنارة".

وقال الموقع الموالي لحزب الله، إن الفيديو يعرض مشاهد "حصرية واستثنائية"، لحسن نصر الله، متجولًا بسيارة في شوارع الضاحية الرئيسية، وبين أهلها فضلاً عن بعض المشاهد الأخرى.

ونشر مراسل القناة حسن خليفة تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "قريبًا على قناة المنار سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله في فيديو متجولاً بين الناس بالسيارة. بينهم ومعهم انتظرونا".

فيما علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، بأن ظهور حسن نصر الله في الشارع "أكيد حدث استثنائي بالنسبة له".

ونشر أردعي، التغريدة باللهجة اللبنانية، للسخرية من نصر الله، والزعم أن نصر الله يحاول اقناع اللبنانيين أنه لا يختبئ بسرداب.

ويشن حزب الله من وقت إلى آخر هجمات على مواقع تمركز لوحدات جيش الاحتلال في الجولان ومناطق أخرى.

وتصنف الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جماعة إرهابية.