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المجلس الانتخابي الإثيوبي يعترف بحزب "الازدهار" بقيادة آبي أحمد

09:36 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
المجلس الانتخابي الإثيوبي يعترف بحزب "الازدهار" بقيادة آبي أحمد

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

اديس أبابا - (د ب أ)

اعترف المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، رسميًا بحزب رئيس الوزراء المندمج حديثًا "حزب الرخاء" كحزب وطني وأصدر شهادة له، حسبما قال المجلس في بيان .

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الحزب الجديد يضم ثلاثة من أحزب الائتلاف الحاكم الأربعة وخمسة أحزاب شقيقة.

وكانت أحزاب الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ عام 1991 قد اتفقت على الاندماج في أكتوبر قبل الانتخابات المقررة العام المقبل في إثيوبيا، ثاني أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.

كما أعلن المجلس أيضا أنه أصدر شهادة مؤقتة لحزب وطني آخر هو حزب "اينات".

وقد تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن تكون الانتخابات ديمقراطية.

المجلس الانتخابي الإثيوبي إثيوبيا الدول الإفريقية

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