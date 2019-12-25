مسؤول إيراني: لا علاقات بين طهران وواشنطن في الوقت الراهن

طهران- (د ب أ):

أكد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، عدم وجود أي علاقات بن طهران وواشنطن في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قوله، الأربعاء إن "إيران اتخذت قرارا صارما بشأن عدم لقاء أي من المسؤولين الأمريكيين"، واصفا ما يتردد بين الحين والآخر حول مفاوضات بين البلدين خلف الكواليس بأنها "دعايات غير واقعية".

وشدد على رفض الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بشكل كامل.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" إنه "لا يمكن للعقوبات إخضاع دولة كبيرة وقوية كإيران".

واعتبر إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكونجرس "دليلا على أن غالبية الشعب الأمريكي تؤمن بأنه (ترامب) لا يليق بمنصب الرئاسة".

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، رأى ولايتي أن المظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة "تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل".

وأعرب عن ترحيب طهران بتكليف دياب، وقال: "نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني". وتوقع أن تتضاءل المظاهرات في لبنان وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني.