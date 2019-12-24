مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية جنوب الصومال

مقديشيو - (أ ش أ):

لقي 8 جنود على الأقل حتفهم، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بجروح في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية بجنوب غرب الصومال.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي أن الحركة المتمردة شنت هجومًا على القاعدة، أعقبه قتال بين عناصر الحركة وقوات الأمن، فيما اضرم المسلحون النار في عدد من المركبات العسكرية والمدنية.

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