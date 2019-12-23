اليونان تعقد قمة ثلاثية مع الاحتلال الإسرائيلي وقبرص الشهر المقبل

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أوفير جندلمان، عقد قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص، في أثينا، أواوئل الشهر المقبل، لتوقيع اتفاقية مع الأخيرين، تقضي بالتزام أثينا ونيقوسيا بمد أنبوب غاز عبرهما إلى أوروبا.

وأضاف في بيان، نشره عبر "تويتر"، الإثنين "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو خلال نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس القبرصي أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوكيس واتفق معهما على عقد قمة ثلاثية في أوائل الشهر القادم في اليونان. سيوقع الزعماء على اتفاقية ستضمن التزام دولهم بمد أنبوب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان".

واتفقت الحكومات الأوروبية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في أبريل الماضي، على المضي قدمًا نحو مشروع خط أنابيب في البحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت تاريخا مستهدفا للانتهاء منه هو عام 2025.

يأتي إعلان هذا الاتفاق في ظل توتر بعد توقيع اتفاق بحري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وبعد زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى بنغازي، لمناقشة المذكرة بين أنقرة وطرابلس مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة.