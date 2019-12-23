الأمين العام للناتو مستعد لإجراء محادثات مع بوتين

بروكسل - (د ب أ):

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل: "حال توفر الإطار المناسب، سألتقي الرئيس بوتين"، مؤكدا أهمية الجلوس على مائدة مشتركة خاصة في الأوقات التي تشهد تعقيدات.

وتتسم تصريحات ستولتنبرج بالأهمية في ظل التصلب التام للجبهتين بين الناتو وموسكو منذ عام 2014 ، وعدم انعقاد اجتماعات على مستوى رفيع بين الجبهتين منذ سنوات.

وتواجه روسيا اتهامات بضم شبه جزيرة القرم بالمخالفة للقانون الدولي، ودعم انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا. وفي المقابل تنتقد روسيا توسع الناتو في شرق أوروبا وتسليحه حلفاء في جمهوريات سوفيتية سابقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

وفي إطار التوترات، جمد الناتو التعاون العملي الكامل مع روسيا، وعلى المستوى السياسي لم يتم استئناف اجتماعات مجلس الناتو-روسيا إلا عام 2016، ومنذ ذلك الحين لا تُعقد الاجتماعات بشكل دوري وتكون على مستوى السفراء فقط.

وتأتي إشارة ستولتنبرج باستعداده للحوار، عقب فترة قصيرة من تشجيع علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مطلع هذا الشهر على هامش قمة الناتو في لندن، إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك مشكلة من أي نوع إذا تحدث ستولتنبرج مع روسيا، معربا عن اعتقاده أنه من الممكن أن يكون هناك علاقة جيدة للغاية مع روسيا، مؤكدا ضرورة أن يظل الناتو في حالة حوار مع روسيا.

وتتبنى ألمانيا وفرنسا موقفا مماثلا منذ فترة طويلة. وتنتمي الحكومة الألمانية على سبيل المثال إلى القوى المحركة لاستئناف اجتماعات مجلس الناتو-روسيا عام 2016.

وتنظر دول وسط وشرق أوروبا على وجه الخصوص إلى التطورات الحالية بانتقاد، حيث تحذر هذه الدول من العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق حال عدم التوصل إلى حل للنزاع الأوكراني.

وفي المقابل، يرى ستولتنبرج الأمر على نحو مختلف، مؤكدا أهمية الحوار، حيث قال: "روسيا أكبر جيراننا وسيظل الأمر كذلك"، مضيفا أنه حتى إذا لم تتحسن العلاقات، يتعين أن تكون هناك قدرة على إدارة العلاقات الصعبة.

ولم يذكر ستولتنبرج طبيعة الإطار المناسب لإجراء محادثات مع بوتين.

يُذكر أن ستولتنبرج التقى أكثر من مرة ببوتين عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء النرويج. ومنذ توليه منصب الأمين العام للناتو، لم يلتق بوتين في اجتماع رسمي، إلا أنه يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.