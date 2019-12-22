استطلاع: 62% من الإيرانيين يؤيدون حق المتظاهرين في الخروج للشوارع

طهران - (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي، أن نحو ثلثي الإيرانيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا، إنهم يؤيدون حق المتظاهرين في الخروج إلى الشوارع خلال الأحداث التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

كما كشف الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين، وشمل ألفين و27 شخصًا في طهران، أن 62% ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن "الحوار مع المتظاهرين" هو أفضل وسيلة للتعامل مع السخط الشعبي، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

كما اعتبر 71% ممن شملهم الاستطلاع أن الحيادية في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ، التي تسيطر أجهزة البث الإعلامي في البلاد، إما أنها "ضئيلة" أو "ضئيلة للغاية" عندما يتعلق الأمر بتغطية الاحتجاجات.

وقال 90% منهم إنهم يستخدمون منافذ إخبارية بديلة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.