"بعوضة" تقتل جنديًا تركيًا في العراق

القاهرة- وكالات:

لقي جندي تركي مصرعه جراء إصابته بعدوى "فيروس غرب النيل"، إثر تعرضه للسعة بعوضة في قاعدة "بعشيقة" بالعراق، شمالي البلاد، حسبما أفادت صحيفة "يني شفق" التركية في نسختها العربية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته الصحيفة، الأحد، أن "الجندي أصيب بالفيروس جراء لسعة بعوضة، خلال مناوبة في قاعدة بعشيقة، في سبتمبر 2018".

ولفتت إلى أن الجندي لقي حتفه، أمس السبت، بعد أن باءت بالفشل كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بمرض عصبي.

وتكمن خطورة هذا الفيروس في أن أعراضه لا تظهر على نحو 80 بالمائة من المصابين به، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي وتورم الغدد اللمفاوية.