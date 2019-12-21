رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: سألتقي ممثلين للحراك الشعبي لبحث مطالبهم

أكد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، استمراره في تكليفه دون اعتذار عن تشكيل الحكومة، إثر الاحتجاجات المندلعة في لبنان والمطالبة بعدم تشكيل حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان منذ عقود مضت.

وقال دياب، في كلمة متلفزة، اليوم السبت، إنه سيوافق على كل مطالب الحراك من الحكومة الجديدة برئاسته، لافتًا إلى أنه سيعمل على الملفات الملحة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن.

وقال رئيس الحكومة المكلف، إن لبنان يحتاج إلى حكومة اختصاصيين ومستقلين، مضيفًا أنه مستقل ويريد حل الأزمات التي ضربت لبنان.

وأكد أن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل الجهود من القوى السياسية، التي أعلن أنه اجتمع بها واصفًا تلك الاجتماعات بـ"الإيجابية".

وأعلن دياب، أنه سيجتمع غدًا الأحد، مع ممثلين من الحراك اللبناني، لبحث ملف تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أنه يدعم أن تكون هناك حكومة مصغرة مشكلة من 20 وزيرًا على الأكثر.

وكان قد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس الماضي، تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد انتهاء الاستشارات النيابية التي استمرت لعشرات الأيام، بعد استقالة سعد الحريري منذ أكثر من 50 يومًا من رئاسة الحكومة، إثر الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، في لبنان للمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، وحل الأزمة الاقتصادية التي صربت لبنان.