إسبر: القوات الأمريكية باقية في أفغانستان لمحاربة الإرهاب

واشنطن - (د ب أ):

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة أن مهمة أفغانستان هي لمنع أن يكون للإرهاب ملاذ آمن هناك، مؤكدا بقاء قوات الولايات المتحدة في البلاد نظرا لاستمرار التهديدات.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أكد إسبر أن تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400.

وفيما يتعلق بالقوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، أوضح أن هدفها ضمان هزيمة تنظيم "داعش" وردع إيران.