المسماري: أي جهة ستقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا سيتم تدميرها

القاهرة – (مصراوي):

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، أن أي جهة ستقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا سيتم تدميرها، مشيرًا إلى أن الجيش ضبط أسلحة وعناصر مقاتلة تركية على أرض ليبيا.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أنه رغم التصريحات المتكررة عن ضبط عناصر وأسلحة تركية داخل ليبيا إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك لردعها، في ظل حظر الأسلحة التي تشهده بلاده.

وقال المسماري، إن الجيش الليبي يواصل استهداف ذخيرة وأسلحة ومواقع عسكرية للميليشيات في مصراته، مُذكًرا بالمهلة التي أعلن عنها مساء الخميس، لانسحاب ميليشيات مصراته من طرابلس، والتي تنتهي منتصف ليل الأحد المُقبل.

وأضاف أن الهدف من الغارات على مصراته هو شل قدرات الميليشيات الإرهابية العسكرية.

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