المسماري: استهداف مواقع عسكرية بمصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة التركية

طرابلس - (د ب أ):

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن "مقاتلات الجيش الوطني استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية الأسلحة التركية".

وأضاف البيان الصادر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن "استهداف مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلاً إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد".

وقال المسماري إنه "في حال ما تمت تلك الانسحابات فأن السلاح الجو العربي الليبي يعلن إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها".

وأضاف "أن المحاولات اليائسة التي يقوم بها فائز السراج المغلوب على أمره في اللحظات الأخيرة المتمثلة في طلبه هذه الليلة رسميا وعلنياً من تركيا تقديم الدعم اللوجستي والفني العسكري ما هي إلا محاولة تعلق الغريق بالقشة".

وأشار في البيان إلى "أنه حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استمرارها في حماية سيادة وأمن ليبيا من التدخل التركي ورداً علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا ، نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبي الليلة عملية استهداف نوعية بعدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات حكومة الوفاق المزعوم التي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا".