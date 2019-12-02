مصرع 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم أطفال في حريق بالأردن

عمان- (أ ف ب):

لقي 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر الاثنين في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرين إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.

وأوضح أن الضحايا "تعرضوا لحروق بالغة في الجسم" بينما سادت حالة من "الهلع والخوف" بين المصابين.

واضاف إن "فرق الاطفاء قامت بإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الأسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم مع الوفيات الى مستشفى الشونة الجنوبية".

واكد البيان أنه "تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق".

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية الاردنية عن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني إياد العمرو قوله إن "المتوفين هم من ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد"، مشيرا الى ان "الدلائل الأولية للحريق تشير إلى أن السبب هو تماس كهربائي".

واضاف ان الحادث وقع بعد الساعة الثانية من فجر الاثنين.

ويعمل آلاف الباكستانيين في مجال الزراعة في الأردن.

وغالبا ما تقع حوادث مماثلة في الأردن بسبب لجوء الناس الى وسائل التدفئة الرخيصة غير الآمنة أثناء نومهم.