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مقتل وإصابة 16 مدنيًا في انفجار سيارة مفخخة في تل حلف السورية

08:55 م الخميس 19 ديسمبر 2019
مقتل وإصابة 16 مدنيًا في انفجار سيارة مفخخة في تل حلف السورية

مقتل وإصابة 16 مدنيًا في انفجار سيارة مفخخة


انفجرت سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة قوات التركية والعناصر الموالية لها، منذ انطلاق العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وأسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الوقالة مقتل وإصابة 16 مدنيًا، إثر الانفجار المفخخ، غرب مدينة رأس العين في شمال سوريا.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف المدنيين كان آخرها أمس حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة فى بلدة مبروكة بريف المدينة.

مقتل مدنيين انفجار سيارة سيارة مفخخة تل حلف سوريا

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