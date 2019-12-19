مقتل وإصابة 16 مدنيًا في انفجار سيارة مفخخة في تل حلف السورية



انفجرت سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة قوات التركية والعناصر الموالية لها، منذ انطلاق العدوان التركي على شمال شرق سوريا، وأسفرت عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الوقالة مقتل وإصابة 16 مدنيًا، إثر الانفجار المفخخ، غرب مدينة رأس العين في شمال سوريا.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف المدنيين كان آخرها أمس حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة فى بلدة مبروكة بريف المدينة.