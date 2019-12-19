العربية: السراج سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا

القاهرة - (مصراوي):

نقل موقع "العربية" عن مصادر ليبية قولها، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج سيطلب من تركيا إرسال قوات إلى ليبيا.

فيما أفادت وسائل اعلام تابعة لحكومة الوفاق بموافقة السراج على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى طرابلس لمساندته بوجه الجيش الليبي.

ووقعت تركيا الشهر الماضي، مع حكومة الوفاق اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، مما أثار غضب اليونان، واتفاقا آخر بشأن التعاون العسكري. كما تقول أنقرة إنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك، لكن ذلك لم يحدث بعد.