ملكة بريطانيا: أولوية حكومتي هي تنفيذ "بريكست"

لندن - أ ش أ

قالت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، إن أولوية حكومتها في الوقت الحالي هي تحقيق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وأضافت الملكة - خلال خطابها أمام البرلمان البريطاني - أن الوزراء سيقدمون تشريعات لضمان خروج المملكة المتحدة في ذلك التاريخ وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي يوفرها ذلك الخروج لجميع أقطاب المملكة المتحدة.

وأشارت الملكة إلى أنه بعد ذلك سيسعى الوزراء إلى بناء علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاقية للتجارة الحرة تعود بالنفع على المملكة المتحدة بأكملها، كما أنهم سيبدأون أيضا مفاوضات تجارية مع الاقتصادات العالمية الرائدة الأخرى.

وأوضحت الملكة أن تحقيق الوحدة والرفاهية للمملكة المتحدة يمثلان الأهمية القصوى لحكومتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الداخلي يحقق أولويات الشعب.